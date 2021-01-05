Генпрокуратура мониторит цены на продовольственные товары в Алтайском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.– Мерами прокурорского реагирования удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах, - сообщили в Генпрокуратуре.Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае, напротив, именно цены на продовольствие выросли больше всего в ноябре – до 7,2% после 5,1% в октябре. На уровень инфляции повлиял коронавирус, засуха и падение рубля. Регион занял второе место по скорости инфляции в стране. Больше всего цены выросли на сахар, подсолнечное масло и куриные яйца.