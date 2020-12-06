Алтайский край занял второе место по скорости инфляции в стране

Жители Алтайского края за стали платить в продуктовых магазинах на 2,9% больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ноябре 2020 года Алтайский край стал одним из лидеров по скорости роста инфляции в России. Из данных Росстата следует, что он занял второе место после Республики Дагестан, где больше всего выросли цены на потребительские продукты по сравнению с октябрем.

Прирост цен на 1,0% и более по сравнению с октябрем зафиксирован всего в 13 регионах России. Самый наибольший – в Республике Дагестан - 2,1%. В Алтайском крае рост составил 1,5%. Подорожание связано, прежде всего, с ростом цен на продукты питания. Жители Алтайского края за стали платить в продуктовых магазинах на 2,9% больше. В ноябре среди продовольственных товаров больше всего выросли цены на сахар-песок, также существенно подорожали подсолнечное масло и куриные яйца.

При этом в столицах большого роста цен не было. В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,5%.