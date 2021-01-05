Алтайский государственный университет объявил закупку на разработку проекта строительства корпуса в сквере на площади Сахарова, сообщает «Политсибру». На сайте госсзакупок конкурс стартовал прямо в канун Нового года,30 декабря, и продлится до 15 января.За пару недель вуз хочет найти желающих разработать проектно-сметную документацию для строительства учебного-лабораторного корпуса на Димитрова, 66. Это сквер на площади Сахарова рядом с корпусом «Д». В прошлом году это вызвало волну общественного негодования, «зеленые» испугались ликвидации сквера.За проект предлагается 25 млн рублей. Исполнитель должен спроектировать здание от пяти до 12 этажей над землей и до 3 этажей под землей. Общая площадь – около 25 тысяч квадратов. Также новый корпус технологически должен быть связан с действующим. В здании хотят разместить лаборатории, поточные аудитории на 250 человек, коворкинг-центры, актовый зал, столовую, кабинеты и др.