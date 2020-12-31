В Алтайском крае полицейские заметили забуксовавший автомобиль KIA Rio и помогли водителю выбраться из снежной ловушки, пишет краевое управление МВД.Лейтенант полиции Антон Нечаев и старший лейтенант полиции Эдуард Егоров увидели забуксовавшую иномарку на 205 километре Чуйского тракта. Водитель не мог выехать самостоятельно.Сотрудники ГИБДД подъехали к автомобилю и с помощью троса вытащили KIA Rio на проезжую часть. Автомобилист поблагодарил полицейских за помощь и продолжил свою поездку.– Подобные ситуации на дороге происходят практически ежедневно, поэтому Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует в условиях сложных погодных условий без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов. Если же выезд необходим, важно провести полный технический осмотр автомобиля, обязательно проверить уровень заряда телефона, а также иметь с собой теплую одежду и буксировочный трос, – напомнили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлтайский край на новогодних каникулах 2021 накроют аномальные морозы до-40 и нижеСиноптик рассказала о погоде в Алтайском крае на новогодних каникулах 2021 (подробнее)