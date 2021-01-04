В связи с новогодними праздниками изменили график движения пригородных поездов, курсирующих в Алтайском крае. В расписании можно заметить, что некоторые электрички отменили, также добавили новые поезда, сообщает «Алтай-Пригород».До 10 января отменили электропоезда:– №6021 сообщением Озерки – Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);– №6101 сообщением Депо – Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45);– №6020 сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);– №7105 сообщением Заринская – Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).4 января 2021 года отменяется электропоезд №6776/6775 сообщением Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).4 января 2021 года назначается электропоезд №6001 сообщением Озёрки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).5 и 7 января 2021 года назначаются пригородные поезда:– №6111 сообщением Барнаул – Ребриха (отправление в 9:04, прибытие в 12:06);– №6112 сообщением Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).– Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений. С 11 января расписание пригородных поездов будет осуществляться в соответствии с действующим графиком, – сообщили в компании.Подробную информацию о расписании можно найти на официальном сайте АО «Алтай-Пригород». Также его можно узнать, позвонив по телефону (3852) 29-21-68 или спрость в пригородных кассах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДекабрь на Алтае побил рекорды по морозам за все время метеонаблюденийТакже зафиксированы новые рекорды по осадкам (подробнее)