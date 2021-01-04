В Барнауле завершили опрос жителей по благоустройству зеленой зоны на улице Герцена в поселке Южном. Большинство опрошенных выбрали многофункциональный сквер, пишет мэрия краевой столицы.В опросе приняли участие 305 человек. В основном это женщины, возраст большинства участников от 30 до 55 лет. Почти все они живут в краевой столице всю жизнь или более 10 лет. Большинство участников опроса хотят, чтобы на улице Герцена в поселке Южном обустроили многофункциональный сквер. Второй по популярности вариант – экосквер.– Из элементов, которые должна содержать общественная территория, чаще всего указывали освещение, асфальтированные или плиточные дорожки, аллеи и клумбы, зону тихого отдыха. Опрошенные в основном выбирали смешанный вариант озеленения: с хвойными и лиственными деревьями, с газонами и цветниками, – сообщили в мэрии.Результаты опроса направят в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города и учтут при проектировании сквера. В 2021 году работы выполнят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Барнауле завершилось голосование за благоустройство общественных мест в 2021 годуПервое место занимает Зеленая зона от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского (подробнее)