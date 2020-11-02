В Барнауле завершилось голосование за благоустройство общественных мест в 2021 году

Всего на выбор горожанам предложили 41 территорию. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Сегодня утром, 2 ноября, в Барнауле завершилось голосование за общественные места, которые будут благоустроены в 2021 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»

Всего на выбор горожанам предложили 41 территорию. В голосовании приняли участие 7879 человек. Каждый человек мог проголосовать только один раз и выбрать не более шести объектов. Пресс-служба мэрии сообщает, что в итоге в ТОП-10 локаций вошли:

1. Зеленая зона от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского – 2519 (11.85%);

2. Мизюлинская роща – 2213 (10.41%);

3. Парк «Юбилейный», расположенный между ул. Гущина, ул. Малахова, ул. Речной 3-й, ул. Чеглецова, ул. Северо-Западной – 2000 (9.41%);

4. Набережная Речного вокзала – 1471 (6.92%);

5. Парк культуры и отдыха «Центральный» по адресу: пр-кт Социалистический, 11 – 1031 (4.85%);

6. Обской бульвар – 822 (3.87%);

7. Демидовская площадь – 770 (3.62%);

8. Зеленая зона по ул. Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы им. В.М. Шукшина) – 553 (2.6%);

9. Зеленая зона, расположенная между домами №55а, 67 по пр-кту Красноармейскому – 552 (2.6%);

10. Аллея по ул. Георгиева, от Павловского тракта до ул. Энтузиастов – 536 (2.52%).

Итоги комиссия подведет в течение трех дней.

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