В первый день Нового года в Камне-на-Оби произошло сразу несколько аварий на городских котельных.- Так в 5.00 на котельной 44 произошла остановка углеподачи. Работа котельной восстановлена в 9.40. В результате аварии температура теплоносителя была снижена до 42 градусов, - пишут «Каменские известия».К обеду температура теплоносителя выросла уже до 48 градусов, а котельная в целом продолжила работу в штатном режиме.Кроме того, в 9.00 остановилась котельная 29. Там произошла поломка системы шлакозолоудаления. Аварийную ситуацию устраняли сотрудники МУП «Каменские теплосети». Уже после того, как работы были завершены, выяснилось, что есть сбои в работе электрооборудования.- Не запускался поддув и сетевой насос, - добавляет источник.Максимальная температура, до которой опускался теплоноситель – 30 градусов. Полностью устранить неполадки удалось в 14.20, после чего котельную запустили. Однако буквально через несколько минут была зафиксирована еще одна поломка ШЗУ – слетел ролик.На данный момент котельная 29 работает в штатном режиме, однако на то чтобы выйти на норматив температуры потребуются сутки.Данная котельная обслуживает больше ста жилых домов с населением 2,5 тысячи, шесть социальных объектов, в том числе Каменскую ЦРБ.