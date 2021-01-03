Тигры Фифа и Мартин поселились в барнаульском зоопарке в конце 2020 года. А сегодня, 3 января, их впервые покормили на публике. Посетители сами приносили угощения - разрешалось только сырую курицу.Шестилетние звери - артисты одного из казанских цирков. Поскольку они привыкли к разъездам, то довольно быстро адаптировались на новом месте. Мартин находится на передержке, и скоро переедет в другой зоопарк. А Фифа - тигрица редкого белого окраса - останется с будущим \\"супругом\\" – тигром Маяком - он тоже относится к редким \\"белым\\" видам. Для парочки строят собственный вольер.- Поскольку владелец цирка родился и вырос в Барнауле, то он посчитал своим долгом нашему белому тигру Маяку подарить невесту, - рассказал ранее директор зоопарка Сергей Писарев.Кстати, сегодня на публике кормили не только взрослых зверей, но и малышей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолосатый рейс. В Барнауле замечена машина с двумя взрослыми тиграмиВнезапное пополнение вынудило руководство зоопарка пересмотреть свои планы. Новый вольер, который построили для медведицы Глаши, на время придется передать прибывающим тиграм (подробнее)