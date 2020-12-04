Полосатый рейс. В Барнауле замечена машина с двумя взрослыми тиграми

Невеста для Маяка (фото: Вячеслав Меднов)

Пятничным утром в Барнаул приехала необычная машина. Внутри нее сидели два тигра – белый и рыжий. Необычная картина для серых провинциальных будней.

Как оказалось, тигры едут в Барнаульский зоопарк. Один из них, как надеются владельцы, надолго, а второй – на передержку.

- В городе Казани в одном из частных цирков в период пандемии, когда запретили все массовые мероприятия, возникла сложная обстановка. Руководители были вынуждены принять решение распродать коллекцию своих животных, - рассказывает «Комсомолке» директор «Лесной сказки» Сергей Писарев. – Поскольку владелец цирка родился и вырос в Барнауле, то он посчитал своим долгом нашему белому тигру Маяку подарить невесту. И сейчас как раз эта белая тигрица едет к нему.

Конечно, не бывает худа без добра. Внезапное пополнение вынудило руководство зоопарка пересмотреть свои планы. Новый вольер, который построили для медведицы Глаши, на время придется передать в пользование вновь прибывающим тиграм. Она же пока останется в своей старой клетке.

- Глашеньке придется немного подождать, потому что мы уже начали строить вольер для белых тигров, но не успели. Так что ее новый вольер пока займем тиграми. Но это все временно, - добавляет Писарев.

Что касается второго тигра, то он предназначается для другого зоопарка, а в Барнауле будет на передержке. Немного отдохнет от переездов, покушает и отправится дальше.

Тигр из Казанского цирка (фото: Вячеслав Меднов)

Если все сложится хорошо и наш Маяк найдет общий язык с невестой, то не исключено, что в перспективе в Барнаульском зоопарке могут появиться бенгальские тигрята. Впрочем, пока у руководства не стоит задачей их размножения.

- Все возможно, но в перспективе нам придется менять свое отношение, потому что с каждым годом Барнаульский зоопарк начинает испытывать проблемы по реализации животных. В связи с тем, что сейчас запрещено реализовывать животных в частные руки. В целом коллекция нашего зоопарка на сегодня укомплектована, поэтому мы будем ограничивать рождение животных. К нам поступают заявки из других зоопарков, но не во все страны мы, к счастью, можем продавать животных. Мы знаем, для каких целей животных покупают в некоторые страны, - говорит директор зоопарка.

По тигрятам этого года рождения вопрос решается. Уже получена предоплата за них, ведется оформление ветеринарных разрешительных документов. Так что совсем скоро малыши разъедутся по своим новым местам обитания.

А был ли мальчик?

Недавно зоопарк также анонсировал, что достигнута договоренность с коллегами из Санкт-Петербурга о переезде альпака. Однако с ним вышла непонятная ситуация: во-первых, выяснилось, что это на самом деле не самец, а самочка, а во-вторых, возникли трудности с транспортировкой и пока из разрешить не представляется возможным.

- Везти ее из Санкт-Петербурга на машине – это просто издевательство! Она бы просто не выдержала такого длинного пути. А авиакомпании в период пандемии отказали нам в транспортировке. Я не знаю, с чем это связано. Так что пока мы этот вопрос оставили до лучших времен, - говорит Сергей Писарев.