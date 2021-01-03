На январских каникулах сотрудники МЧС на Алтае проводят рейды по частным домам, чтобы предотвратить пожары.- Особое внимание уделяется многодетным семья, у которых нет возможности самим провести ремонт и обслуживание электросетей и печей. Для них организована помощь по ремонту печного отопления и электропроводки, - сообщили в ГУ МЧС по краю.Так, только за одни сутки в крае было проведено 159 рейдов, обследовано 211 жилых домов, в том числе 72 дома, где живут социально неадаптированные семьи. Сотрудники раздали более 300 памяток на противопожарную тематику, провели 334 противопожарных инструктажа. К работе привлекались 140 человек.- Только за сутки 1 января в регионе зарегистрировано 17 пожаров. На одном погибли три человека. Причины - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил безопасности при использовании печей, электрооборудования. Отрицательную роль играют и сильные морозы - граждане, стремясь обогреть жилье, порой забывают о правилах безопасности, - отметили в МЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТри человека погибли на пожаре в новогоднюю ночьОдноэтажное строение горело открытым огнем. Помимо этого произошло частичное обрушение кроли деревянного дома (подробнее)