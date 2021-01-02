Вечером 1 января пожарные прибыли на вызов в Новоалтайске, где в пятиэтажке на улице Юбилейной произошло возгорание.Звонок в службу спасения поступил в 22.25. Горела квартира на верхнем этаже пятиэтажного дома.- На момент прибытия огнеборцев в подъезде дома было сильное задымление, пожарные немедленно эвакуировали из опасной зоны людей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.Из дома вывели 13 человек, в том числе четверых детей. После этого сразу же приступили к тушению. Чтобы полностью ликвидировать возгорание потребовалось полчаса. Общая площадь пожара составила порядка 40 «квадратов». Из людей никто не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТри человека погибли на пожаре в новогоднюю ночьК моменту прибытия пожарного расчета одноэтажное строение горело открытым огнем. Помимо этого произошло частичное обрушение кроли деревянного дома (подробнее)