Мастера Колыванского камнерезного завода изготовили панно равноценное размеру современной однокомнатной квартиры.Панно получило название «Космическая борьба». Эскиз придумал наш земляк, вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин. Работа выполнена в технике флорентийской мозаики, сообщает сайт «Вести22».Это спецзаказ. В будущем панно, площадь которого составила 25 квадратных метров, разместится в главном здании художественного музея. Кстати, на заводе впервые изготовили такой огромный заказ.В работе мастера использовали исключительно дары родного края: мрамор, гранит, яшму, порфиры, порфириты, брекчия и т.д. Всего более 3,5 тысяч мелких деталей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДиректор алтайского драмтеатра рассказала, почему 1 января никогда не проводят спектаклиЕсть такие люди, кто уже 1 января готов начинать отдыхать и окультуриться, используя каждую минуту выходной праздничной недели. Однако не все заведения готовы принять таких энтузиастов (подробнее)