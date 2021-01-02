Есть такие люди, кто уже 1 января готов начинать отдыхать и окультуриться, используя каждую минуту выходной праздничной недели. Однако не все заведения готовы принять таких энтузиастов. К примеру, директор алтайского театра драмы Любовь Березина рассказала, почему никогда не будет проводить спектакли в первый день года.- Самое необычное начало года для меня было, когда я пришла работать в театр главным администратором, - рассказывает Любовь Михайловна. - У нас с друзьями был запланирован поход в ресторан. Я прилетела туда после спектаклей, которые закончились где-то в районе семи часов вечера. Мы очень хорошо встретили. Однако в течение всей ночи одно «но» не давало мне покоя: 1 января в 10.00 — первая новогодняя сказка для детей...».В восемь часов утра 1 января Любовь Березина уже как штык была на службе. Так как история произошла много лет назад, в то время еще не было мобильных телефонов, а пришедших на работу сотрудников «считали» на вахте. В этот день выяснилось, что один из актеров не пришел. Поиски не увенчались успехом и пришлось искать уже внутри театра хоть кого-нибудь, кто сможет влезть в костюм ворона.- Поймали какого-то рабочего, отправили на сцену. За кулисами помощник режиссёра говорила ему слова. Он пытался повторить. Слава Богу, это были всего две фразы в начале спектакля, - продолжает директор театра драмы.Что касается настоящего «ворона» то оказалось, что все это время он мирно спал в гримерке, где, по всей видимости, отметил Новый год. Однако разбудить его никак не удавалось.- Я в это время реанимировала артиста. И на следующую картину он вышел на сцену. Тогда я сама себе сказала: «Если когда-нибудь в этой жизни у меня будет возможность решать, делать ли 1 января в 10.00 сказку, я этого делать никогда не буду». И вот уже много лет, ещё с тех пор, как я работала в Норильске, и, конечно же, здесь, 1 января в театре — выходной день, - говорит Людмила Березина.Так что пока так и есть. Первые спектакли в новом году начинаются в театре со 2 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодние театральные представления в Барнауле 2020-2021В Барнауле, как и во всем Алтайском крае, отменены массовые новогодние развлекательные мероприятия. Однако это не касается спектаклей. Какие новогодние театральные представления пройдут в Барнауле в 2020-2021 году? (подробнее)