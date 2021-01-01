В ночь на 1 января 2021 года в Алтайском крае произошел страшный пожар в котором погибли три человека.Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, звонок на пульт дежурного поступил от очевидца. Он рассказал о возгорании частного жилого дома в селе Верх-Марушка Целинного района.К моменту прибытия пожарного расчета одноэтажное строение горело открытым огнем. Помимо этого произошло частичное обрушение кроли деревянного дома. По предварительным подсчетам общая площадь пожара составила порядка 24 «квадратов». Уже после ликвидации возгорания в здании были обнаружены погибшие – три человека.- Причина случившегося устанавливается, - добавляют в ведомстве.Как показывает многолетняя статистика, в период сильных морозов, а именно такая погода прогнозируется на ближайшие дни, увеличивается число пожаров. Люди чаще начинают пользоваться обогревателями, а также нарушают правила эксплуатации печей.