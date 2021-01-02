Военнослужащие полка оперативного назначения Росгвардии стали донорами крови. Они сдали 46 литров для больниц Рубцовска.В общей сложности участниками акции стали больше сотни военнослужащих. Они сдавали кровь непосредственно в части, куда по согласованию с командиром и начальником медицинской службы приехали работники станции переливания крови.Прежде чем пройти процедуру сотрудники Росгвардии прошли необходимое обследование у терапевта, а после их отправили на предварительную сдачу анализов. Как только было получено подтверждение, что все хорошо, доноров допустили к полноценной сдаче.- Весь сданный материал в дальнейшем поступит в больницы нуждающимся пациентам, - сообщили в Управлении Росгвардии по Алтайскому краю.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГрафик работы поликлиник, больниц и травмпунктов в праздничные дни - 2021 в БарнаулеБольнично-поликлинический комплекс Барнаула готовится к работе в праздничные дни 2021 года. Графики дежурств уже составлены (подробнее)