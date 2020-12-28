Больнично-поликлинический комплекс Барнаула готовится к работе в праздничные дни 2021 года. Графики дежурств уже составлены.Плановая на потомСамое главное - без медицинской помощи жители краевой столицы не останутся. Разве что с плановой придется повременить.- Все лечебные учреждения работают в штатном для праздничных дней режиме. Так что не стоит волноваться – скорая медицинская помощь как работала, так и продолжит работать, - успокаивает Вера Карпова, заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №3. – Количество бригад останется прежним. Стационары также продолжат работу в привычном режиме. Для них ничего не поменяется. Что касается поликлиник, то они будут работать в штатном для праздничных дней режиме. Это значит, что медицинская помощь будет оказываться всеми учреждениями сети города и края, для каждого конкретного учреждения составлен график с учетом существующей эпидобстановки – будут усилены бригады врачей, а также определены дни, когда будет работать расширенный состав медработников. Пациенты смогут получить полный пакет услуг, вплоть до выписки больничного по декретному отпуску.Ежегодная практика показывает, что 1 января бывает достаточно 1-2 специалистов. Но опять же все зависит от мощности поликлиники, ведь где-то к ней прикреплены порядка 30 тысяч человек, а где-то и все 100 тысяч.Со 2 января количество сотрудников начнет удваиваться, но опять же все зависит и от числа обратившихся. Постепенно на дежурства начнут выходить узкие специалисты. Так на 4, 6 и 8 января установлены дни, когда службу будут нести усиленные бригады.- Колл-центры в поликлиниках будут работать в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00. Бригады экстренной неотложной помощи работают по этому же графику. Пациенты с признаками ОРВИ также получат аналогичную помощь. 2 и 9 января поликлиника работает согласно приказу минздрава с 8.00 до 14.00. В остальные дни медики (за исключением неотложки) работают с 8.00 до 18.00, - добавляет Юлия Стыцкова, заместитель главного врача городской поликлиники №14.В работе стационаров ничего не меняется. На каждый день определены дежурные больницы, которые принимают больным самотеком или по скорой.COVID-пациентыНе менее важна схема работы с ковидными больными. Если вы уже болеете, то за бесплатными лекарствами также следует обращаться в поликлинику. Проблем с их выдачей не должно возникнуть – запасы имеются. А вот если в праздничные дни вы только почувствуете похожую симптоматику, то если самочувствие позволяет – первым делом вызываете специалиста из поликлиники. Если же ситуация сложная, к примеру, высокая температура (39-40 градусов), то в этом случае следует вызывать скорую помощь.- Если симптоматика легкая, то вызываете врача на дом, и далее следует весь необходимый ряд мероприятий – осмотр, взятие мазка, выдача лекарств, - говорит Вера Карпова. - Причем уже 1 января вся эта помощь будет доступна.Кстати, льготные категории граждан тоже могут беспрепятственно получать лекарства. Запасы в аптеках имеются.