В преддверии Нового года на обзорной площадке Яйлинской террасы Алтайского заповедника появился смотровой бинокль и фотопанорама.Смотровой бинокль WTB01 может увеличивать изображение в 25 крат! Так что находясь на обзорной площадке можно рассмотреть даже самые мелкие детали, расположенные на берегах Телецкого озера.Кроме того, рядом с ним расположена панорамная фотография за авторством сотрудника заповедника Александра Лотова. Здесь можно не только увидеть потрясающие пейзажи, но и самостоятельно изучить их, узнать название.- Также на стенде указаны максимальная глубина Телецкого озера и подводный хребет Софьи Лепнёвой, - рассказывают в заповеднике.Найти обзорную площадку можно по указателю. Он установлен на автомобильной дороге.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВедущая Первого канала Екатерина Андреева встретила Новый год на АлтаеСудя по геолокации, Андреева вместе со своей компанией отметила праздник в одном из комплексов на Телецком озере (подробнее)