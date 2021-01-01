Одна из самых любимых народных телеведущих, звезда Первого канала, вечно молодая Екатерина Андреева прилетела на Алтай, чтобы встретить здесь Новый год.Об этом Екатерина рассказала на своей странице в Instagram. Судя по геолокации, Андреева вместе со своей компанией отметила праздник в одном из комплексов на Телецком озере. К слову, многие звезды в прошлом году в условиях закрытых границ выбрали в качестве мест для отдыха именно Алтайский край и Республику Алтай. Поэтому появление селебрити и в период новогодних праздников уже не является чем-то заурядным.Судя по постам телеведущей на ее странице, она в восторге от природы региона.- Хрустальная зима Алтая. Хрустальный воздух, деревья застывшие в хрустальных объятиях со льдом. Стоишь и слышишь хрустальный перезвон веточек, как нежные колокольчики. И даже волосы на морозе становятся хрустальными, а румяна остаются невостребованными- его величество Мороз заботится о коже, причём совершенно бесплатно. И освещает всю эту хрустальность любимец всего человечества - Кругляш, который в этих краях какой-то особенно круглый, покрытый хрустальной дымкой ... Остановись, мгновенье, ты хрустально, - пишет Екатерина.Приехав сюда, Андреева полностью погрузилась в атмосферу безмятежья и, кажется, немного вернулась в детство – упала в сугроб и закидала окружающих снегом.- С Новым годом всех поздравляю! Ось земная будет вертеться. Белые медведи, хоть и сложно им, но тоже еще с нами на Планете, подкручивают ее, как могут! А значит, все впереди. Удачи всем! Счастья! Покорения новых вершин! Умения анализировать события, идти дорогой Сердца, слышать его тихие вибрации, любить Мир и доверять Вселенной. Она управит все наилучшим образом. В итоге! И если бы не этот год, я не узнала бы, что пить колючий, обжигающий, чистейший хрустальный снег из хрустального бокала на #алтаи -это круче, чем Dom Perignon, и Новый Год в месте силы - это Вау-Мега-Супер. И Кругляш здесь круглее, вот хоть что говори! С НГ мои дорогие спутники по Инсте! Сюрпризы будут продолжатся. Это Алтаи , детка! Мы с @svkorolevskaya это точно знаем, - поздравляет телеведущая.