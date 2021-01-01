Следователи следственного управления СК РФ по Алтайскому краю проводят проверку по факту гибели троих людей в ночь на 1 января 2021 года.Напомним, трагедия произошла в одном из сел Целинного района. Возгорание произошло в одноэтажном жилом частном доме. Телефон службы «112» набрал случайный свидетель. К сожалению из-за того, что здание было деревянным, пламя быстро распространялось и к моменту прибытия спасателей уже горело открытым огнем.По данным следствия, в результате возгорания погибли три человека: 48-летний хозяин дома и его 49-летняя сожительница, а также их 36-летняя знакомая.- По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, - отмечают в ведомстве.Следователи уже провели осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТри человека погибли на пожаре в новогоднюю ночьКак сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, звонок на пульт дежурного поступил от очевидца. Он рассказал о возгорании частного жилого дома в селе Верх-Марушка Целинного района (подробнее)