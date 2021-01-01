Сотрудники барнаульской Госавтоинспекции с 1 по 10 января проведут профилактическое мероприятие «Такси».Самая главная цель акции – проверка и предупреждение нарушений при перевозке пассажиров и багажа. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов намерены выявить нелегальных таксистов и запретить их деятельность.Помимо этого, полицейские должны будут проверить правильность выхода водителей на работу: у них должны быть путевые листы, в которых есть отметка о предрейсовом медосмотре, данные о прохождении технического осмотра автомобиля, а также непосредственно разрешение на работу.Кроме этого у водителей должны иметься детские кресла, а во время движения их проверят на соблюдение ПДД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлтайские полицейские помогли водителю, застрявшему в снегуВ Алтайском крае полицейские заметили забуксовавший автомобиль KIA Rio и помогли водителю выбраться из снежной ловушки (подробнее)