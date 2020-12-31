С начала 2020 года клиенты Почты России в Алтайском крае получили более 2 млн посылок по номеру телефона. Только в ноябре жители Алтайского края получили 285 044 таких посылок, что на 3 981 штук больше, чем в 2019 году. Сервис разработан специально для удобства клиентов с целью экономии времени и возможности пользоваться цифровыми сервисами, не выходя из дома. Воспользоваться данной функцией может каждый, достаточно иметь в своем смартфоне установленное мобильное приложение компании.Для того, чтобы отправить посылку по номеру телефона, клиенту необходимо подтвердить функцию приема отправлений по номеру телефона через мобильное приложение Почты России. В дальнейшем для отправки посылок в его адрес достаточно будет указать номер мобильного телефона получателя. При оформлении отправителю не нужно будет знать адрес или фамилию получателя.Однако отправка по номеру телефона возможна только в том случае, если получатель тоже зарегистрирован в мобильном приложении Почты России и подтвердил, что хочет принимать посылки таким способом.Немаловажным моментом является защита персональных данных. При отправке посылки по номеру телефона отправитель может видеть только адрес получателя - город и почтовый индекс. Персональные данные адресата в приложении указываться не будут. Также отправителю достаточно лишь ввести номер телефона адресата или выбрать его из своей телефонной книги, оформить предоплату посылки, принести ее в почтовое отделение и показать оператору штрих-код. Отправление автоматически отобразится в мобильном приложении. Получатель сможет следить за доставкой посылки по трек-номеру.