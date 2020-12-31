Впереди долгие новогодние праздники, и важно знать, куда звонить во время происшествий. Ранее уже в барнаульской мэрии сообщали, что в городе продолжат дежурить аварийные бригады. Публикуем номера экстренных и диспетчерских служб.- Единая диспетчерская служба Барнаула – 8(3852)29-91-88.- Дежурный администрации Железнодорожного района – 8(3852)62-56-95;- Дежурный администрации Индустриального района – 8(3852)47-51-83;- Дежурный администрации Ленинского района – 8(3852)54-44-49;- Дежурный администрации Октябрьского района – 8(3852)24-74-98;- Дежурный администрации Центрального района – 8(3852)63-08-25;- Водоканал (по вопросам водоснабжения и водоотведения) - 8(3852)28-22-00;- Барнаульская горэлектросет (по вопросам электроснабжения) - 8(3852)29-91-88, 8(3852)38-06-16;- Барнаульская тепломагистральная компания (по вопросам горячего водоснабжения, отопления) - 8(3852)59-97-10;- «Автодорстрой» г. Барнаула – 8(3852)50-43-60 (по вопросам уборки снега);- «Эко-Комплекс» - 8(3852)50-45-34 (по вопросам вывоза мусора);- ГИБДД Барнаула – 8(3852)39-35-86;- Аварийный комиссариат – 88007000070;- Барнаульский автовокзал – 8(3852)61-79-79;- Железнодорожный вокзал – 8-800-775-00-00;- Аэропорт – 8(3852)54-30-09;- «Горэлектротранс» - 8(3852)46-99-86 и «Центртранс» (по вопросам общественного транспорта) - 8(3852)717-820, 8(3852)558-866;- Дежурно-диспетчерская служба пожарной охраны – 01 (с мобильного телефона - 101);- Полиция – 02;- Скорая помощь – 03;- Аварийная газовая служба – 04;- Аварийная газовая служба (природный газ) – 8(3852)43-55-55;- «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю - 8(3852)65-82-19;- Экстренный вызов спецслужб – 112.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак правильно оказать первую помощь при ожоге от праздничной пиротехникиПо словам медиков, самое главное – это не сделать хуже (подробнее)