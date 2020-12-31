Не редкость когда в праздничные дни увеличивается число ожогов от петард и салютов. Самое главное в этом случае, как говорят медики, правильно оценить ситуацию и оказать первую помощь.Говоря о салютах и петардах, как правило, чаще всего речь идет об ожогах 1-2 степени. Первая сопровождаются покраснениями. На второй появляются волдыри.- В этом случае следует охлаждать поврежденный участок проточной водой не менее 20 минут. Сами пузыри вскрывать не нужно. Если к коже припеклась какая-то синтетическая одежда, то ее не отрываем и туго рану не перевязываем. Как только спадет острый синдром, можно намазать заживляющими мазями. А вот если поврежденная площадь большая, то следует обратиться к врачам, - говорит врач-методист Краевого центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» Игорь Березов.Однако помимо внешних травм, пиротехника может доставить и внутренние повреждения. К примеру, если петарда взорвется у вас в руках, то ударной волной может травмировать барабанную перепонку. При этом степень тяжести бывает разная – вплоть до разрыва. Как результат – частичная или полная потеря слуха.- В таких случаях зачастую не сразу обращаются к медикам. Если в течение суток улучшение не наступает, то все же следует сходить к врачу. Затягивать нельзя,- добавляет врач-методист.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСалют на Новый год в Алтайском крае 2020-2021: покупка, хранение, использованиеДля многих жителей Алтайского края главным событием новогодней ночи становится запуск фейерверка. Салют с нетерпением ждут как взрослые, так и дети. В региональном МЧС напомнили, как не допустить происшествий и не получить травм во время этого красочного зрелища (подробнее)