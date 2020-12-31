В Барнауле вновь откроются пункты сбора живых елок для вторичного использования. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, акцию организуют отдел по охране окружающей среды мэрии и некоммерческая организация «Мусора.Больше.Нет».Сдать елки можно будет в стационарных точках приема и точках сбора. Так, с 3 по 24 января сдать елки барнаульцы смогут по следующим адресам гипермаркета «Леруа Мерлен»:- Правобережный тракт,25 (возле «Стройдвора»);- Павловский тракт,192а/1 («Сад»).А 23 января с 11:00 до 23:00 елки будут собирать в других точках:- Площадь Октября, «Зеленый сквер»;- ТРЦ «Гулливер», проспект Красноармейский, 51 а;- Улица Балтийская, 53;- Площадь Народная;- ТРЦ «Огни».Если в акции желают принять участие управляющие компании и ТСЖ, то им необходимо связаться с координатором акции: 8-961-999-28-50 (Екатерина).Напомним, впервые акцию провели в 2018 году. Утилизированные деревья направили на подкормку лошадям в конюшни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлтайский край на новогодних каникулах 2021 накроют аномальные морозы до-40 и нижеСиноптик рассказала о погоде в Алтайском крае на новогодних каникулах 2021 (подробнее)