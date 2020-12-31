В Алтайском крае ищут 15-летнюю жительницу Рубцовска Валентину Князеву. Вечером 21 декабря она ушла из дома и пропала. Правоохранители проводят доследственную проверку из-за исчезновения девушки, пишет краевой Следком.Приметы пропавшей: на вид 15 лет, среднего телосложения, волосы черные.Девушка была одета: шуба норковая короткая, синие джинсы, короткие сапоги.Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах пропала девушка. Они осматривают ее жилье и возможные места пребывания. Ход доследственной проверки находится на контроле у руководителя следственного управления.Следователи просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения девушки или видевших ее, сообщать по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Алтайском крае нашли пропавших девочекСестры пошли в гости и вовремя не вернулись домой (подробнее)