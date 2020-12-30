В Барнауле закончили ремонт на теплосетях в районе дома № 2в по улице Петра Сухова. 30 декабря там заменяли участок трубопровода, из-за чего в домах уменьшили подачу тепла.Работы начались в 10.00 и шли до вечера. В СГК предупреждали, что ремонт займет около восьми часов. Всего под отключение попали 50 многоквартирных и 24 частных дома, два детских сада, школа, больница и семь административных зданий. В результате специалисты заменили трубопровод диаметром 426 мм. В работе были задействованы 16 человек и 7 единиц техники.Сейчас тепло и горячая вода уже вернулись в дома барнаульцев.Напомним, ранее в Барнауле случилась крупная коммунальная авария. 23 декабря произошло повреждение на чугунном водопроводе диаметром 400 мм в районе дома №37 на улице Солнечная Поляна. Вода хлынула на дорогу.