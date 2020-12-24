В Барнауле в четверг, 24 декабря, произошла коммунальная авария на улице Шукшина,5. Вода вышла на дорогу, сообщает пресс-служба мэрии.По предварительной информации, диаметр поврежденного водопровода 300 мм. Бригада водоканала уже работает на месте. Так же там трудятся дорожники – устраняют последствия выхода воды. Работают две коммунальные дорожные машины и погрузчик \\"Автодорстроя\\". Специалисты посыпают песчаной-соляной смесью, зачищают проезжую часть.– Под отключение воды попал детский сад, водоснабжение населения не ограничено. Водопровод перекрыли, выход воды прекращен, – подчеркнули в пресс-службе.Напомним, ранее мы сообщали, что 23 декабря серьезная коммунальная авария произошла на улице Солнечная Поляна краевой столицы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Барнауле произошла коммунальная аварияВодой затопило проезжую часть (подробнее)