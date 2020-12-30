30 декабря в Барнауле снизили температуру теплоподачи в нескольких домах и социальных учреждениях из-за ремонта трубопровода на улице Петра Сухова. Об этом сообщают в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.Работы начались с 10.00 и будут идти в течение восьми часов. В это время заменят трубопровод диаметром 426 мм в районе дома 2в по улице П. Сухова. Всего под отключение попали 50 многоквартирных и 24 частных дома, два детских сада, школа, больница и семь административных зданий.В СГК подчеркнули, что полного отключения отопления в зданиях не будет. Во время снижения тепла специалисты будут вести мониторинг температуры в квартирах.Напомним, ранее в Барнауле произошла серьезная коммунальная авария. 23 декабря произошло повреждение на чугунном водопроводе диаметром 400 мм в районе дома №37 на улице Солнечная Поляна. Вода хлынула на дорогу.