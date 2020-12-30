В Барнауле на площади Советов появился новый арт-объект в знак благодарности медикам. На днях скульпторы закончили работу над ледяной скульптурой «Спасибо врачам».Как сообщили в пресс-службе мэрии, композицию создали по инициативе барнаульской администрации.– Бригада из пяти мастеров не прекращала работу даже в экстремально морозные дни. Композиция будет радовать горожан так долго, как это позволят погодные условия, – сообщили в пресс-центре.Ранее фотограф «Комсомольской правды – Барнаул» Олег Укладов запечатлел, как мастера вырезали фигуру, несмотря на сорокаградусный мороз. Огромный арт-объект растянулся на всю площадь.Помимо этого, множество ледяных фигур установлено на новогодних площадках Барнаула: на площади Сахарова возле главной елки города, в Ленинском районе – на площади Мира, в Октябрьском – возле сквера Химиков, в Индустриальном – у парка Смертина, в Центральном – на Мало-Тобольской.