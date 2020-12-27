В Барнауле на площади Советов устанавливают нетипичную для Нового года композицию. Скульпторы выпиливают изо льда буквы «Спасибо врачам».Работы сегодня идут, несмотря на сорокаградусный мороз. Вероятно, ждать просто бессмысленно, так как в ближайшие дни температура будет такой же низкой. Надпись растянулась на всю площадь. В середине – изображение сердца в руке.Напомним, летом на улице Юрина появилось граффити, где нарисованы врачи в сердечке, сделанном из рук. Так местные художники стрит-арта выразили благодарность врачам, которые самоотверженно и терпеливо лечат пациентов, больных коронавирусом.Кстати, в Барнауле построили уже несколько снежных городков. Самый главный из них - на площади Сахарова. Недавно закончили работы на площади Мира и в Октябрьском районе - там елку поставили возле здания по адресу Германа Титова, 9.