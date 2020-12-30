Алтайский край в ноябре 2020 года вошел в пятерку лидеров по росту смертности в России. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылками на данные Росстата.Число умерших в крае практически удвоилось по сравнению с ноябрем прошлого года. За месяц в регионе зарегистрирован 4751 акт о смерти. В 2019 умерших было только 2564. Таким образом, прирост составил 85,3 %.Выше, чем в Алтайском крае, рост смертности зафиксировали только в Новосибирской области (+90,7 %), Оренбургской области (+92,7 %) и Ямало-Ненецком автономном округе (+93,6 %). Меньше всего за ноябрь умерло людей в Адыгее (+1,4 %), Ингушетии (+9,3 %) и Дагестане (+11,8 %). При этом в России нет ни одного региона, где смертность бы снизилась в сравнении с прошлым годом.Ранее министр здравоохранения края Дмитрий Попов объяснил, что такой небывалый рост смертности связан с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями. Так, более 500 человек, которые переболели ковидом с апреля по ноябрь, умерли от сердечно-сосудистых заболеваний уже после того, как выздоровели.