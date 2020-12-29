Следственный комитет провел проверку по факту смерти реаниматолога больницы №10 города Барнаула и не нашел в его гибели ничего криминального.Напомним, эта история произошла в октябре. Реаниматолог Юрий Кочетов 10 числа сдал тест на коронавирус. Спустя семь дней он узнал, что результат положительный. 18 октября он доложил об этом заместителю главврача по медчасти.- Та в свою очередь отправила его на осмотр к терапевту, а затем на самоизоляцию с открытым больничным до 31 октября 2020 года. 3 ноября его труп был обнаружен по месту жительства, - сообщает ИА «Банкфакс», со ссылкой на YouTube-канал «Версия».Родные и коллеги врача обвинили руководство больницы в том, что по факту Юрий Кочетов не лечился дома или в госпитале, а продолжал переносить инфекцию на ногах, ходил на работу, общался с пациентами и не имел ни малейшей возможности отдыха.Во время разбирательства руководство больницы и коллеги врача показания, что сотрудники реанимации работали не на износ, как утверждала супруга Юрия Кочетова. Результаты теста от него никто не скрывал, хотя она утверждала обратное. Вместе с тем, заключение судмедэкспертизы до сих пор не предоставлены. По некоторой информации, следов COVID-19 как будто в организме погибшего даже не обнаружили. При этом нашли следы алкоголя.- В результате следствие пришло к выводу, что в действиях должностных лиц медучреждения нет состава преступления, и доводы супруги ничем не подтвердились. Поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано, - добавляет источник информации.Самое прискорбное, что сам Юрий, по словам супруги, кажется, понимал, что с ним происходит и был готов к самому худшему результату – он оставил на видном месте деньги и новые туфли, в которых его похоронили.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Почему врачи должны умирать на работе?»: в Барнауле назревает скандал после смерти медика, которого не отпустили на больничный2 ноября скончался и.о. руководителя реанимационного отделения больницы №10 в Барнауле Юрий Николаевич Кочетов. Врач с большой буквы, отзывчивый человек… (подробнее)