«Почему врачи должны умирать на работе?»: в Барнауле назревает скандал после смерти медика, которого не отпустили на больничный

У мужчины, со слов его супруги, был коронавирус Фото: Олег УКЛАДОВ

2 ноября скончался и.о. руководителя реанимационного отделения больницы №10 в Барнауле Юрий Николаевич Кочетов. Врач с большой буквы, отзывчивый человек… После его смерти разразился скандал: доктор, заболевший коронавирусом, работал до последнего, так как не мог получить результаты теста, а на больничный его попросту не отпускали.

«Не хватает рук»

Депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых рассказала «Комсомолке», что в середине октября к ней обратилась супруга умершего Елена Кочетова. Она сообщила, что муж почувствовал себя плохо еще 7-8 октября: недомогание, повышенная температура, кашель. Терапевт в больнице осмотрел его, но заподозрил лишь бронхит. На больничный не отпустили – мол, не хватает рук.

- Со слов супруги ему был необходим больничный, но руководство не увидело оснований для этого. 10 октября ему сделали тест. С каждым днем доктору становилось все хуже, - продолжила Оксана Молодых.

Шли дни, но результата на тест так и не было. Позже выяснилось, что мазок почему-то отправили в Бийск, хотя тесты всех остальных медиков обычно отправляют в барнаульскую лабораторию. 16 октября врач самостоятельно зашел в реестр на работе и узнал, что у него положительный ковид-тест. И утром 17 октября поставил руководство перед фактом, что уходит на самоизоляцию, так как ему необходимо лечение.

- У них все медсестры в реанимационном отделении ушли по домам, так как подтвердился ковид. И он тоже пошел лечиться самостоятельно, купил антибиотики, хотя официально ему о результатах теста не сообщали. И никто из руководства больницы не звонил, даже не интересовался его самочувствием, - рассказала супруга Юрия Николаевича.

«Лежал на полу кухни»

Мертвого мужа в квартире обнаружила сама Елена Александровна. Говорит, что вернулась домой 2 ноября, квартира заперта, ключ вставлен изнутри. Пришлось вызывать мастера, чтобы открыть дверь. Когда удалось прорваться в дом, увидела, что супруг лежит на кухне…

Тело Юрия Николаевича забрали лишь сегодня утром, 3 ноября. Похороны врача пройдут 6 ноября.

Политика двойных стандартов?

Еще при жизни Юрия Кочетова в прокуратуру был подан запрос с просьбой разобраться в ситуации, почему руководство больницы не отпускало медика на больничный и подвергало риску как его самого, так и коллег, и пациентов.

- Система сложилась таким образом, что больной реаниматолог с температурой на трудовом посту - это для системы более правильно, чем его отсутствие. Катастрофическая ситуация, - подчеркнула депутат гордумы Оксана Молодых.

А сегодня, 3 ноября, в сети появилось эмоциональное обращение анестезиолога 10-ой горбольницы, коллеги умершего медика, которая обратилась к Минздраву Алтайского края с просьбой разъяснить, почему в крае наблюдается политика двойных стандартов.

- Я бы хотела спросить у нашего руководства – Министерства здравоохранения <…> почему кому-то - отдельную палату, а кто-то должен до последнего ходить на работу ? - поинтересовалась женщина.

При этом врач называет Министерство здравоохранения министерством захоронения и ставит вопрос, так сказать, ребром: «Почему Попов (министр здравоохранения – прим. авт.) пошел на больничный сразу же как заболел, а наш Юрий Николаевич до последнего ходил на работу? Почему у нас такие двойные стандарты? Почему врачи должны сдыхать на работе???».

В министерстве «Комсомолке» пояснили, что по данному факту профильными специалистами минздрава уже проводится проверка.

По факту смерти врача горбольницы №10 минздравом Алтайского края проводится проверка.

- Приносим искренние соболезнования родным и коллегам врача. По информации, которая была распространена в Интернете, Министерством здравоохранения Алтайского края проводится проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с привлечением профильных краевых экспертов. По результатам проверки будут сделаны выводы, дано заключение. С результатами проверки могут быть ознакомлены только законные представители пациента лично при обращении в Министерство здравоохранения Алтайского края, - отметили в министерстве.

Мы будем следить за развитием ситуации.

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