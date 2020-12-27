Владимир Путин поблагодарил губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом сообщают в пресс-центре правительства региона.– Уважаемый Виктор Петрович! Благодарю Вас за большой вклад в становление и развитие Государственного Совета Российской Федерации, – сказано в благодарственном письме.Ранее, 21 декабря, Путин подписал распоряжение о составе Государственного совета РФ. Виктора Томенко включили в состав Президиума Госсовета. Этот орган анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений. В общий состав Госсовета кроме губернаторов вошли руководители парламентских партий, спикеры Госдумы и Совета Федерации. Возглавляет Госсовет президент страны.Кстати, именно после заседания Госсовета Виктор Томенко решился сделать 31 декабря выходным днем. На нем Путин рекомендовал главам региона все же выделить россиянам еще один день отдыха.