Ура, товарищи! Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подарил жителям региона настоящий подарок перед Новым годом – 31 декабря объявляется выходным днем! Официальный указ был опубликован 24 декабря на сайте краевого правительства.Согласно документу, «в целях эффективной организации рабочего времени» для всех «гражданских служащих» последний день года объявляется нерабочим. При этом, средняя зарплата работников будет сохранена.Для органов власти, местного самоуправления, организаций, предпринимателей указ носит, скорее, рекомендательный характер. В документе говорится, что им так же необходимо сохранить средний заработок.Конечно, речь идет не обо всех жителях, трудящихся в Алтайском крае. Так, организации, отвечающие за безопасность и жизнеобеспечение региона продолжать свою работу даже в предпраздничный день.Напомним, ранее Виктор Томенко отмечал, что не видит необходимости делать 31-ое нерабочим. Однако президент Владимир Путин на прошедшем заседании нового Госсовета, в состав которого входит и наш губернатор, рекомендовал главам региона все же выделить россиянам еще один день отдыха.- Предложение руководителя фракции ЕР в Госдуме Сергея Ивановича Неверова было поддержано Владимиром Владимировичем Путиным. Руководителям субъектов Федерации было рекомендовано принять решения на своем уровне, а в следующем году этот вопрос будет урегулирован федеральным законодательством, - прокомментировал глава Алтайского края Виктор Томенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Какой год, такая и снегурка»: в соцсетях нашли «сестру» страшного памятника АленушкеПользователи пишут, что она находится в Барнауле, однако мэрия этот факт опровергает (подробнее)