В среду, 23 декабря, четыре порожних вагона сошли с рельсов на станции под Барнаул. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, авария произошла во время выполнения маневровых работ.- В результате инцидента никто не пострадал. На месте схода работает восстановительный поезд станции Алтайская, - отметили в ЗСЖД.Кстати, почти на полтора часа из-за аварии задержали пригородный поезд №6225 «Аламбай – Барнаул». Пассажирам электропоезда приносят извинения за доставленные неудобства.Напомним, эти летом поезд столкнулся с пожарной машиной. Машина после удара превратилась в груду металла. Расчет из четырех человек спешил на пожар, возможно, хотели объехать очередь перед переездом и не справились с управлением, но, вероятнее всего, что-то произошло с тормозами. Два человека пострадали и еще двое погибли.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтказали тормоза: подробности гибели сотрудников МЧС при столкновении с поездомПосле смертельного ДТП в Алтайский край прилетели проверяющие из Москвы (подробнее)