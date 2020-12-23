В Барнауле днем в среду, 23 декабря, произошло повреждение на чугунном водопроводе диаметром 400 мм в районе дома №37 на улице Солнечная Поляна. Вода хлынула на дорогу.Водопровод закрыли, вода уже не выходит на дорогу. На месте работают 8 сотрудников барнаульского водоканала, используют 4 единицы техники. Также воду с проезжей части убирает техника МБУ «Автодорстрой».– Холодное водоснабжение ограничили по следующим адресам: ул. Солнечная Поляна, 37, 35, 39, 41, 55, – отметили в пресс-службе водоканале.Подвоз воды осуществляют по адресу улица Солнечная Поляна, 37. Телефон \\"Росводоканал Барнаул\\" для справок 28-22-00.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Барнауле произошла очередная коммунальная аварияПредположительно, порыв произошел на сети водопровода (подробнее)