Коммунальная авария в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В пятницу, 11 декабря, в Барнауле произошла очередная коммунальная авария, сопровождаемая выходом воды на проезжую часть.

По данным пресс-центра городской администрации, авария произошла в районе пересечения проезда Базового и улицы Солнечная Поляна. Она сопровождается выходом воды на поверхность – здесь затопило проезжую часть и тротуар.

- Предположительно произошло повреждение на участке сети водопровода, - говорят в мэрии.

На место аварии уже выдвинулась аварийная бригада Барнаульского водоканала, а также дорожные службы. Сколько именно по времени займет ликвидация последствий – пока говорить преждевременно. Также не уточняется есть ли отключения воды у населения.

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