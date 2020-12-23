Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 декабря 2020 года составило 31194

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 декабря 2020 года выросло на 215 человек и составило 31194 случая инфицирования, в том числе 2031 ребенок до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 63, Рубцовск – 22, Бийск – 20, Заринск – 14, Славгород – 7, Кулундинский район – 6, Алейск, Каменский, Новичихинский, Первомайский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Мамонтовский, Тогульский районы – по 4 заболевших, Яровое, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Павловский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Тюменцевский районы – по 3 заболевших, Заринский, Курьинский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Табунский, Троицкий районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Угловский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 2186 человек. Кроме того, 1136 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– 124 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 701 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет. За минувшие сутки их количество увеличилось на 243 человека. Всего их – 27493.

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