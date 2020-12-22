На старом мосту в Барнауле погиб рабочий

Работы на старом мосту ведутся уже почти год Фото: Олег УКЛАДОВ

В прошлый четверг, 17 декабря, в Барнауле во время работ по реконструкции старого (коммунального) моста погиб 27-летний сотрудник.

Однако известно о трагедии стало только накануне из сообщения Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю. Установлено, что 27-летний сотрудник общества с ограниченной ответственностью во время монтажа упал с высоты моста на землю.

- Он получил травмы, не совместимые с жизнью, - добавляют в ведомстве.

По данному факту Октябрьским межрайонным следственным отделом города Барнаул проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить все факты произошедшего несчастья, а также проверить в действиях должностных лиц строительной организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления предусмотренного ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).

После завершения проверки будет принято решение о возбуждении или в отказе в возбуждении уголовного дела.

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