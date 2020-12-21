На Алтае будут судить инженера-электрика из-за которого погиб 9-летний мальчик

Мужчину будут судить. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае этим летом погиб 9-летний ребенок. Мальчик залез в незапертую трансформаторную подстанцию в селе Заводском Троицкого района. Ребенок прикоснулся к приборам, находящимся под высоким напряжением и погиб от поражения электрическим током.

Ответственным за содержание подстанции признали инженера-электрика общества с ограниченной ответственностью «Вектор». Однако на электроустановке отсутствовали предупредительные знаки, а также имелся свободный доступ неограниченного круга лиц к оборудованию.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

- Материалы уголовного дела после вручения фигуранту копии обвинительного заключения будут направлены в Троицкий районный суд Алтайского края для рассмотрения по существу, - сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Преступление относится к категории небольшой тяжести, самое суровое, что подразумевает санкция статьи - лишение свободы до трех лет. Скорее всего, дело закончится небольшим условным сроком. Также возможно примирение сторон.