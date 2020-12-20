В Алтайском крае пропала худощавая женщина с потерей памяти

Поиски продолжаются. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Новоалтайске пропала 65-летняя Раиса Хасанова (Хабибуллина). Местонахождение женщины неизвестно с 19 декабря, поиски продолжаются. Об этом пишут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Приметы пропавшей: рост 152 сантиметра, xудощавое телосложение, карие глаза, седые волосы

Была одета: бежевая куртка, коричневые брюки, черные сапоги.

Женщина нуждается в медицинской помощи, у нее потеря памяти.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей женщины, просят звонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно). Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Напомним, ранее мы сообщили, что на Алтае овчарка нашла пенсионера с деменцией, который зимней ночью ушел из дома. Мужчину обнаружили у реки с сосульками на усах. Подробнее о поисках пропавшего можно прочитать здесь.

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