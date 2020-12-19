Рубцовчанин скончался на улице

Приехавшие на вызов медики не смогли спасти мужчину Фото: Анна СЕМИНА

В субботу, 19 декабря, в городе Рубцовске мужчина скончался прямо на улице.

Как сообщает портал «вРубцовске», трагедия произошла минувшим утром, неподалеку от Центрального рынка. Мужчина шел по улице вместе с сыном. Внезапно ему стало плохо и он упал.

- Через несколько минут на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, но спасти мужчину так и не удалось, - сообщает источник.

Позже выяснилось, что именно сегодня у мужчины был день рождения. Его возраст не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайских медиков приставили к высоким государственным наградам

- Вы работаете в чрезвычайно непростых условиях, преодолевая серьезнейшие испытания, и достойны самых высоких наград. Высокая оценка государства - это оценка результата и личного труда, и, конечно, коллективов, в которых вы трудитесь, - обратился к награждаемым зампред правительства Игорь Степаненко (подробнее)