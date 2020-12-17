Алтайских медиков приставили к высоким государственным наградам

Церемония награждения прошла 16 декабря Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Минздраве Алтайского края чествовали медиков. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, им вручили высокие государственные награды.

- Вы работаете в чрезвычайно непростых условиях, преодолевая серьезнейшие испытания, и достойны самых высоких наград. Высокая оценка государства - это оценка результата и личного труда, и, конечно, коллективов, в которых вы трудитесь, - обратился к награждаемым зампред правительства Игорь Степаненко.

Так, президентским указом за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден завотделением нейрохирургии Краевой клинической больницы Дмитрий Долженко. Звание «Заслуженный врач РФ» получили завотделением онкодиспансера Александр Агеев и врач - акушер-гинеколог БСМП Ирина Мамонова. Также благодарностью президента поощрены главный врач Детской городской больницы №1 Барнаула Александр Данилов, завотделением перинатального центра Татьяна Ефименко.

Посмотреть полный список награжденных можно по ссылке.