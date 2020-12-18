Барнаульца обманули при покупке автозапчастей

Мошенника ищут. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула хотел купить через интернет запчасти для автомобиля, но наткнулся на мошенников и потерял деньги, сообщает краевое управление МВД.

Молодой человек рассказал, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже б/у запчастей на автомобиль: крыла и двух дверей. Созвонившись с продавцом, барнаулец договорился о доставке деталей транспортной компанией.

После того как продавец отправил фото накладной, молодой человек перевел 23 тыс. рублей на чужой счет. Вскоре парень захотел отследить свой товар через сайт транспортной компании, однако по указанному треку оказалось совсем другое отправление. Горожанин обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее мы сообщали о том, что житель Алтайского края хотел защитить карту и потерял более миллиона рублей.

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