Житель Алтайского края хотел защитить карту и потерял более миллиона рублей

Мошенников ищут Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель ЗАТО Сибирский попался на уловку мошенника и потерял крупную сумму. Полицейские возбудили уголовное дело, сообщает краевое управление МВД.

Потерпевшему позвонил неизвестный, который сказал, что является представителем одного известного банка. Мошенник предупредил, что на его имя хотят оформить мультикарту и получить деньги. Доверчивый мужчина поверил и выполнил все рекомендации: снял и перечислил сбережения на указанный расчетный счет. Всего житель края потерял более 1,3 млн рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

– Ни в коем случае не переводите свои деньги на чужие счета, если нет уверенности в достоверности представленных сведений. И обязательно самостоятельно перезванивайте на номера государственных или других учреждений для проверки поступающей информации, подчеркнули в МВД.

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