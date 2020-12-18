Алтайского предпринимателя оштрафовали за увольнение беременной женщины

Мужчина возместил ущерб Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске предпринимателя оштрафовали за незаконное увольнение беременной женщины, сообщает краевой Следком.

По данным следствия и суда, женщина работала продавцом-кассиром в одном из магазинов Рубцовска. После того, как она предоставила медицинское заключение о беременности и необходимости облегченных условий труда, работодатель уволил ее, не желая платить.

Во время следствия мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб в полном объеме. Предприниматель не возражал о прекращении уголовного дела в порядке ст. 25.1 УПК РФ. В итоге суд оштрафовал рубцовчанина на 7 тыс. рублей.

Напомним, ранее мы сообщали о ведении беременности в Барнауле во время коронавируса и рассказывали, как врачи наблюдают пациенток.

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