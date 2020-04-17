2020-04-16T13:42:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Ведение беременности в Барнауле во время коронавируса: как врачи наблюдают пациенток

Об изменениях в порядке ведения беременности в Барнауле во время коронавируса рассказала Елена Ершова
Анна СЕМИНА
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Плановый прием пациенток отменили. Консультации дают дистанционноПлановый прием пациенток отменили. Консультации дают дистанционноФото: Олег УКЛАДОВ
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Многие специалисты, еще мало знакомые с коронавирусом, уже дают свои рекомендации – на время пандемии не планируйте беременность, болезнь и ее последствия малоизучены. А вот тем, кто уже в положении сейчас точно приходится непросто и им как никогда требуется помощь медиков.

Группы риска

В настоящее время всем медицинским организациям Алтайского края даны рекомендации отменить плановые визиты к врачам и операции и сконцентрироваться только на неотложной и экстренной помощи, но беременность – это очень сложный период и без наблюдения и ведения тут не получится. Елена Ершова, начальник отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможения рассказала о том, как будет оказываться помощь будущим мамам.

Во-первых, беременных разбили по нескольким группам риска:

- Низкая группа риска (15-18%): беременность протекает нормально. Наблюдаются дистанционно и женские консультации не посещают;

- Средняя группа риска: есть отклонения в здоровье либо матери, либо плода. Наблюдение по индивидуальному плану, составленному врачом.

- Высокая группа риска (25-28%): требуется регулярные консультации и дополнительные обследования: помощь оказывается в полном объеме. Кроме того, пациентки еженедельно получают консультации куратора перинатального центра «ДАР». План ведения беременности составляется индивидуально.

- Постановка на учет после десятой недели беременности. Если есть риск (возраст, отклонения в анамнезе, тяжелое течение предыдущих беременностей и др.), модно обратиться в женскую консультацию раньше.

Скрининг

- До эпидемии беременным скрининг делали два раза: первый – до 14-й недели, второй – на 20-23-й неделе. На время карантина принято решение проходить только один скрининг. Если женщина успела пройти первый скрининг и там все было хорошо, то отказываемся от ультразвукового обследования во втором скрининге и проводим только биохимический скрининг. Если срок беременности небольшой и пришла пора делать первый скрининг, мы сделаем биохимические маркеры, а второй скрининг проведем через десять недель, - говорит Елена Ершова.

При этом женские консультации продолжают свою работу, но и с измененным графиком. Если раньше запись шла на каждые 10-15 минут, то сейчас 30-40. Это сделано для того, чтобы пациентки не пересекались. При этом врачи оказывают только неотложную помощь и ведут прием сложных беременных. На плановую консультацию можно прийти только после снятия ограничительных мер.

Госпитализация

Стоит отметить, госпитализация для сохранения беременности относится к неотложной помощи и оказывается в полном объеме. Изменена лишь маршрутизация.

- Беременные с признаками ОРВИ, контактные и прибывшие из-за рубежа госпитализируются в Горбольницу № 11 в родовое отделение. Здесь происходит сортировка на три потока: контактные и приезжие, с признаками ОРВИ и с неизвестным статусом, у которых анализ на COVID еще не готов, - поясняет специалист.

Если результат теста на коронавирус будет положительный, то пациентку переведут в горбольницу №5. Если отрицательный – то переведут в профильное отделение в зависимости от проблемы, по которой требуется помощь. Анализ на COVID-19 берут у всех беременных, поступающих в больницу.

В случае появления признаков ОРВИ, без наличия акушерских патологий, следует для начала вызвать терапевта на дом. Он определит дальнейшее лечение.

Анализы

Анализы также являются неотъемлемой частью ведения беременности. В сложившийся ситуации врачи назначают только те анализы, которые по его мнению, необходимы в каждом конкретном случае. К примеру, сейчас анализ мочи, который требует определенной регулярности, будут брать только у женщин с патологией почек.

- Или если у женщины угроза прерывания беременности и были выкидыши, ее обязательно пригласят на УЗИ и посмотрят шейку матки, а анализы крови брать, скорее всего, не будут, - добавляет Елена Ершова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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