Жительницу Барнаула обвиняют в жестоком убийстве соседки куском мяса

Уголовное дело направили в суд.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Алтайские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Барнаула. Женщину обвиняют в убийстве пожилой соседки, пишет краевой Следком.
По данным следствия, в августе женщина пришла в гости к соседке, которая жила одна. Там она несколько раз ударила хозяйку квартиры куском мяса с костью в область жизненно-важных органов. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
Во время следствия обвиняемая не признала свою вину и отказалась от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.
– Однако следствием собраны достаточные доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз, показаниями свидетелей и иными следственными действиями, – отметили в ведомстве.
Уголовное дело направили в суд.
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