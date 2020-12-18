Жительницу Барнаула обвиняют в жестоком убийстве соседки куском мяса

Уголовное дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Барнаула. Женщину обвиняют в убийстве пожилой соседки, пишет краевой Следком.

По данным следствия, в августе женщина пришла в гости к соседке, которая жила одна. Там она несколько раз ударила хозяйку квартиры куском мяса с костью в область жизненно-важных органов. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Во время следствия обвиняемая не признала свою вину и отказалась от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

– Однако следствием собраны достаточные доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз, показаниями свидетелей и иными следственными действиями, – отметили в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд.

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